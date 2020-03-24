Kovid-19 pandemisini bitirecek üç yol

Koronadan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını söyledi. Ceyhan, “Hastalık 2 ila 14 günlük kuluçka döneminde bulaşıyor” dedi. Pandeminin 3 yolla bitmesinin mümkün olduğunu anlatan Ceyhan, şunları kaydetti:

MUTASYONA UĞRAMALI



“Ya insanların önemli bir kısmı bağışık hale gelecek ve virüs artık yayılamayacak ya da aşı bulunacak ve aşıyla insanlar bağışık hale getirilecek. Üçüncü olarak virüs mutasyona uğrayacak ve insandan insana bulaş özelliğini kaybedecek. Pandemi ancak bu üç yoldan biriyle bitecek. Örneğin, SARS’ta virüs muhtemelen mutasyona uğradı ve o şekilde bitti.”