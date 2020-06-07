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  3. “Kovid-19 bile aramıza giremedi” yazısı şaşırttı
07 Haziran 2020 Pazar 16:18 | Son Güncelleme:

“Kovid-19 bile aramıza giremedi” yazısı şaşırttı

“Kovid-19 bile aramıza giremedi” yazısı şaşırttı

Adıyaman'da, bir çiftin gelin arabası üzerine yazdırdığı, ‘Kovid-19 bile aramıza giremedi' yazısı görenleri şaşırttı.

Korona virüs salgını dolayısıyla düğün töreni yapamadıkları ama resmi nikah kıyarak evlenip gelin arabası süsleten bir çiftin otomobillerinin üzerine yazdırdıkları yazı dikkatlerden kaçmadı. Suna ve Fatih isimli çiftler, ‘Anamın ilk gelini’, ‘Kovid-19 bile aramıza giremedi’ yazısı görenleri hem şaşırttı hem de güldürttü.

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