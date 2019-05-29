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29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:47

Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan otoyol açıldı

Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan otoyol açıldı

Başkent Priştine ile komşu ülkeyi birbirine bağlayan büyük proje, bölgenin en uzun köprüsüne sahip.

Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayan "Arben  Caferi" Otoyolu açıldı. 

Yaklaşık 65 kilometre uzunluğunda, başkent Priştine ve ülkenin  güneyindeki Elezhan kasabası arasındaki otoyolun açılış törenine Kosova  Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Meclis Başkanı Kadri Veseli, Başbakan Ramush  Haradinaj, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, iki ülke bakanları ile bölge  ülkelerinden yetkililer katıldı.

Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, otoyolun  Kosova'nın büyük bir projesi olduğunu söyledi.

Otoyolun değerli bir proje olduğunu kaydeden Thaçi, "Bu tecrübeleri  dün Batı dünyasında yaşarken, bugün genç Kosova'da yaşıyoruz. Bu yeni Kosova'dır,  gelişmiş, modern ve Avrupalı Kosova." dedi.

Meclis Başkanı Veseli de, ülkesinin bu otoyol ile bölgede köprüler  inşa eden istikrar faktörü olduğunu vurguladı.

Başbakan Haradinaj da, bu modern otoyolun sadece Kosova'ya değil bütün  bölgeye yeni bir görünüm kattığını kaydetti.

Bölgenin, Kosova'nın sürdürülebilir gelişimine ihtiyacı olduğu kadar  Kosova'nın da bölgenin gelişimine ihtiyacı olduğunu belirten Haradinaj, "Bugün  burada, asırlardır istediğimiz bir ortam gibi, sadece Kosova'nın değil tüm  bölgenin peyzajına da yeni bir görünüm katan bu modern eserin tadını çıkarmak  için buradayız." diye konuştu.

Kosova Altyapı Bakanı Pal Lekaj ise, otoyolun 706 milyon avroya mal  olduğunu, inşa edildiği 5 yıl boyunca 9 bin 449 kişiye istihdam sağladığını  anlattı.

Bölgenin en uzun köprüsüne sahip

Öte yandan, Kuzey Makedonya Başbakanı Zaev, bölgedeki birçok ülkenin  vatandaşları ile iş dünyasının ilişki dinamiklerini hızlandıracağını belirtti.

Arben Caferi otoyolunun tamamlanmasının iki ülkeyi birbirine  bağlayacak otoyolun Kuzey Makedonya tarafındaki kısmını hızlandırmak için  kendilerine motivasyon verdiğini aktaran Zaev, "Biz de yakında 14 kilometrelik  Blace-Üsküp yolu için ihale ilan edeceğiz. Böylece Üsküp-Priştine yolu 45  dakikada gidilecek." ifadelerini kullandı.

Otoyolun inşasında Bechtel-ENKA Müşterek Teşebbüs Ortaklığının yanı  sıra 900 yerel şirketle de sözleşme gerçekleştirildi.

Kosova ile Kuzey Makedonya'yı birbirine bağlayacak olan 65,6  kilometrelik otoyol, 5,7 kilometre ile bölgenin en uzun köprüsüne sahip. Otoyolda  13 köprü bulunuyor.

Çalışmaları 2014 yılının temmuz ayında başlayan otoyola, Kuzey  Makedonya'da faaliyet gösteren siyasi parti Arnavut Demokratik Partisinin (PDSH)  eski genel başkanı merhum Arben Caferi'nin ismi verildi.

AA

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