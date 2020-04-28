Koruyucu ekipmanlar kullanılmalı! Güvenlik görevlilerine cam kabin önerisi
Bilim Kurulu, banka ve PTT çalışanları başta olmak üzere karantina merkezinde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik rehber hazırladı.
OSMAN NURİ CERİT
Güvenlik personelinin yüz yüze temas olasılığını azaltmaları için cam kabinlerde bulunmaları önerildi:
• Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır.
• Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır.
• El hijyeni sağlanmalıdır, ekipmanlar aktif olarak kullanılmalıdır.
• Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Her defasında eller yıkanmalıdır.