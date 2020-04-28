Koruyucu ekipmanlar kullanılmalı! Güvenlik görevlilerine cam kabin önerisi

OSMAN NURİ CERİT

Güvenlik personelinin yüz yüze temas olasılığını azaltmaları için cam kabinlerde bulunmaları önerildi:

• Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır.

• Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır.

• El hijyeni sağlanmalıdır, ekipmanlar aktif olarak kullanılmalıdır.

• Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Her defasında eller yıkanmalıdır.