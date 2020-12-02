Korsan aramada FETÖ parmağına inceleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Hamburg” isimli Alman savaş gemisinin Libya’ya insani yardım malzemesi taşıyan “MV Roseline A” adlı Türk bayraklı gemide yaptığı hukuksuz aramaya yönelik soruşturmada, FETÖ kaynaklı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları da incelemeye aldı.

Başsavcılık, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne yazdığı yazıda, olayın öncesinde ve sonrasında sosyal medyada algı operasyonu yapan hesapların incelenmesini istedi. FETÖ’cü hesaplar başta olmak üzere, Türkiye aleyhine kara propaganda yapan hesapların tespit edilmesi talimatı verildi.

PERSONELİN İFADESİ ALINACAK



Başsavcılık ayrıca Milli Savunma Bakanlığı’na da bir yazı yazarak Türk yük gemisinde arama yapan Alman gemisindeki personel ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Korsan bir biçimde arama yapan yabancı personelin ifadeleri istenecek. Alman fırkateynindeki personelin isimlerinin belirlenmesi halinde Adalet Bakanlığı’na fezleke yazılarak, söz konusu kişilerin ifadelerinin alınması talep edilecek. Bakanlık, ‘Uluslararası Adli Yardımlaşma’ anlaşmaları kapsamında ifadelerinin alınmasını, ilgili ülkelerden talep edecek.

ALGI OPERASYONU YAPTILAR



Türkiye’nin Libya’da, BM’nin tanıdığı meşru hükümetin yanında ve darbecilerin karşısında yer alması üzerine, FETÖ’cü hesaplar başta olmak üzere Türkiye karşıtları karalama kampanyası yürütmeye başladı. FETÖ ve PKK’lı hesapların, sosyal medyada yürüttüğü algı operasyonları sonrasında BBC, bir belgesel hazırlayarak Türkiye’nin kaçak yollarla Libya’ya silah gönderdiğini iddia etti. Sosyal medya ve uluslararası medyanın kara propagandaları sonrasında, gemiye AB’nin yönettiği İrini Harekatı kapsamında yapılan korsan arama geldi.

Hamburg adlı Alman fırkateyninde bulunan askeri personel helikopterle Türk bandıralı gemiye çıkmıştı.

MİT TIR’LARI KUMPASINA BENZEDİ



1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan İlçesi ve 19 Ocak 2014’te Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde MİT’e ait araçlar durdurularak arama yapılmıştı. Yapılan bu operasyonun FETÖ terör örgütünün kumpası olduğu tescillenmişti. FETÖ bu operasyon öncesinde de benzer şekilde Türkiye’nin Suriye’deki bazı gruplara silah gönderdiği yalanı ile algı operasyonu yürütmüştü.