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  3. Koronayı yenen Dr. Celal Civil anlattı: Akciğerimin %70'ini virüs kaplamıştı

Koronayı yenen Dr. Celal Civil anlattı: Akciğerimin %70'ini virüs kaplamıştı

Koronayı yenen Dr. Celal Civil anlattı: Akciğerimin %70'ini virüs kaplamıştı

Yoğun kas ağrısı şikayeti olan İç Hastalıkları Uzmanı Celal Civil, akciğer tomografisinin ardından koronavirüse yakalandığını fark etti.

8 gün evde tedavi gören Civil’in durumu kötüye gitmeye başladı. İkinci tomografisinde koronavirüsün akciğerinin yüzde 70’ini kapladığı görülen Civil, 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak görevine döndü. Civil, “Oksijen satürasyonum 70’lere kadar düştü. Yoğun bakım hastalarında kullanılan bir ilaca başlandı. Ciğerler virüs tarafından tutulmuş durumda. Kafanızı suya sokup nefes almaya çalışmaya benziyor. Dakikada 8 litre oksijenle hayata tutunmaya çalışıyordum. Hastanedeki 3’üncü günün sonunda iyileşme emareleri görüldü” dedi.


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