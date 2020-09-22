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22 Eylül 2020 Salı 03:18 | Son Güncelleme:

Koronayı yendi, görevine döndü

Koronayı yendi, görevine döndü

Gölbaşı filyasyon ekibinde çalışan sağlık personeli Ceren Yancı Aksakal, 1 ay önce yakalandığı virüsü yenerek temaslıların izini sürmeye devam ediyor.

Ankara Gölbaşı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yardımcı sağlık personeli olarak çalışan Ceren Yancı Aksakal, Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilerek filyasyon ekiplerine dahil oldu. Görevinin ikinci ayında virüse yakalanan Aksakal, tedavi sonrası işinin başına döndü.

ÇOCUKLAR İÇİN KORKTUM

Halsizlikle şikayetlerinin başladığını belirten Aksakal, “En çok korktuğum şey de çocuklarımdı. Çok korktum onlar için. Biri 2 diğeri 9 yaşında iki çocuğum var. Onlara bulaştırmamak için çok özen gösterdim. Evde çift maske ile kendimi izole ettim” diye konuştu. 

Filyasyon ekipleri salgının kontrolü açısından hayati öneme sahip. Ekipler pozitif vakanın ve temaslıların tespiti ile gerekli tedavinin başlaması ve temaslıların izole edilmesi konusunda kilit rol üstleniyor.  

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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