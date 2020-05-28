Koronayı yendi ama akciğer nakli şart! Anneye can oğluna umut olun

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hemşire Dilek Akçabelen (30), salgın başladığında doğum iznine ayrıldı. 34 haftalık hamile olan hemşire, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan’da hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı artınca ve bebeğin kalp atışları zayıflayınca sezaryene alındı. Dilek hemşire 2.5 kilo doğan oğlunu uzaktan birkaç saniyeliğine görebildi.

PLAZMA TEDAVİSİ GÖRDÜ



Eşinin durumunun birden kötüleştiğini anlatan Tansu Akçabelen, “Yoğun bakıma kaldırıldı. 6 kez plazma, iki kez de kök hücre nakli tedavisi gördü, Kovid’i yendi. Ancak akciğer sertleşmesi yüzünden yaşaması için tek şansı akciğer nakli” diye konuştu.

İNTERNETTE KAMPANYA BAŞLATTIK



Eşinden gelecek iyi haberi bekleyen Tansu Akçabelen, sözlerine şöyle devam etti: “Sosyal medyadan kampanya başlattık. Ben insanları organ bağışına davet ediyorum. Beyin ölümü gerçekleşmiş hastaların yakınlarına bağış yapmaları için çağrıda bulunuyorum. Eşime can, oğluma umut olun.”