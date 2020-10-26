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26 Ekim 2020 Pazartesi 23:38 | Son Güncelleme:

Koronayı üçüzleriyle birlikte yenmeyi başardı

Koronayı üçüzleriyle birlikte yenmeyi başardı

Diyarbakır Ambulans Servisi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hamdullah Dalgıç, koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20) pozitif çıktı.

Diyarbakır Ambulans Servisi Başhekimi Yardımcısı Dr. Hamdullah Dalgıç, koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20) pozitif çıktı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte 23 Mart’ta dünyaya gelen üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesi de pozitif çıktı. Yaklaşık 20 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Dr. Dalgıç, “Bu hastalığı çok zor atlattık. Üçüzler annelerinden ayrı kaldı. Zor bir süreçti” dedi.

<p>Editör: Ezgi Aşık <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr</a></p><

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