Koronaya karşı 'izolasyon' zırhı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta ilan edilen sokak kısıtlamasının ikinci günü de sorunsuz geçti. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere birçok kentte meydanlar, sokaklar boş kaldı. İstanbul’da geçen hafta başından itibaren kalabalıktan kurtulamayan Bağdat Caddesi dün bomboştu. 1 Mayıs’ın ardından dün Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de sessizliğe büründü. Yasağa uyan vatandaşlar sokağa çıkmayınca Taksim Meydanı, Üsküdar, Kadıköy ve Eminönü polislere ve güvercinlere kaldı.

Pideler sahurda çıktı

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde, vatandaşlar sahur vaktinde sıcak pide almak için evlerinin yakınlarında ki fırınlarının yolunu tuttu. Fırıncılar, “Sahur vakti için pideleri gece saat 01.00’de fırında pişirmeye başlıyoruz. Vatandaşlara sıcak bir şekilde ekmek, pide ve çeşitli unlu mamullerini satışa sunuyoruz” dedi.