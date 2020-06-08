Koronavirüsün şiddeti, kan grubuna göre değişiyor mu? Bilim insanları yeni bir bulguya ulaştı

Avrupalı bilim insanları, koronavirüse karşı farklı semptomlar sergileyen hastalar üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, hastanın kan grubunun belirleyici bir etken olabileceği bilgisine ulaştı.

Aksam.com.tr’nin The New York Times’tan aktardığı habere göre, söz konusu çalışma, koronavirüs ile genetik çeşitlilik arasındaki ilk güçlü istatistiksel bağlantı olma özelliği taşıyor.

HASTALIĞIN ŞİDDETİ YÜZDE 50 ARTIYOR

Bilim insanları, oksijen ya da solunum cihazı desteğine ihtiyaç duyan 1610 hastadan aldıkları kan örnekleri üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda, kan grubu A olan hastaların oksijen ya da solunum cihazına ihtiyaç duyma oranlarının diğer hastalara göre yüzde 50 daha fazla olduğu tespit edildi.

Öte yandan, koronavirüsün insan hücrelerinde tutunduğu ACE2 proteininin çeşitliliğinin, koronavirüsün şiddetinde herhangi bir değişikliğe sebep olmadığı anlaşıldı.

Öncül hastalıkların ve ileri yaşta olmanın koronavirüsün tehdit riskini artırdığını kaydeden genetikçiler, DNA testleri aracılığıyla risk potansiyeli taşıyan kişilerin de tespit edilebileceğini vurguladı.

A GRUBU, HASTALIĞI DA KOLAY KAPIYOR

Çinli bilim insanlarının Mart 2020’de Vuhan ve Şenzen’de 2173 hastadan aldıklar kan örnekleri üzerinde yapmış olduğu bir çalışma, virüs ile kan grubu arasındaki ilk bağlantıyı ortaya koymuştu.

İngiltere merkezli haftalık hakemli tıbbi dergi BMJ’de yayımlanan çalışmaya göre, koronavirüse yakalanma ihtimali en yüksek insanların A grubu kana sahip kişiler olduğu sonucuna varılmıştı. Çalışma sonucuna göre, virüsten etkilenme ihtimali en düşük olanlar ise 0 grubu kana sahip kişilerdi.

AB ve B kan grubunda olan insanlara ilişkin istatistiklerden anlamlı bir veri toplamayı başaramayan bilim insanları, bu grupların virüsle ilişkisine dair bir sonuca varamamıştı.