Koronavirüsün öldürdüğü Dilek Tahtalı'ya veda

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak durumu ağırlaştı, kurtarılamadı. Çocukluktan beri romatizma hastalığı olan genç kızın ölüm nedeni raporlarda ‘bulaşıcı hastalık’, tanı olarak da ‘Kovid-19 akut solunum yetmezliği’ yazdığı öğrenildi.

CENAZEYE GÖRÜNTÜ YASAĞI



Tahtalı, Amasya’nın Beden Köyü’nde defnedildi. Jandarma, basın mensuplarına çekim izni vermedi. Tahtalı semptomları Twitter hesabından “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter” diyerek paylaşmıştı.

KANSER HASTASIYDI



Dilek Tahtalı’nın daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İHA