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  3. Koronavirüsün öldürdüğü Dilek Tahtalı'ya veda

Koronavirüsün öldürdüğü Dilek Tahtalı'ya veda

Koronavirüsün öldürdüğü Dilek Tahtalı'ya veda

Türkiye'de korona nedeniyle ölen en genç hasta olarak bilenen Dilek Tahtalı (33), toprağa verildi.

İstanbul’da özel bir hastanede çalışan Dilek Tahtalı (33), yüksek ateş ve halsizlik şikâyetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ancak durumu ağırlaştı, kurtarılamadı. Çocukluktan beri romatizma hastalığı olan genç kızın ölüm nedeni raporlarda ‘bulaşıcı hastalık’, tanı olarak da ‘Kovid-19 akut solunum yetmezliği’ yazdığı öğrenildi.

CENAZEYE GÖRÜNTÜ YASAĞI

Tahtalı, Amasya’nın Beden Köyü’nde defnedildi. Jandarma, basın mensuplarına çekim izni vermedi. Tahtalı semptomları Twitter hesabından “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter” diyerek paylaşmıştı. 

KANSER HASTASIYDI

Dilek Tahtalı’nın daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. 

İHA 


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