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  3. Çinli yetkililerden korkutan açıklama! Koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir

Çinli yetkililerden korkutan açıklama! Koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir

Çinli yetkililerden korkutan açıklama! Koronavirüsün kuluçka süresi 27 güne kadar çıkabilir

Çinli yetkililer, yeni tip koronavirüsün kuluçka süresinin 27 güne kadar çıkabileceğini belirterek, bu durumun, salgının kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceğini aktardılar.

Çin’in Hubei eyaletinde yetkililer yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceğini aktardı.

İHA'nın aktarmış olduğu habere göre, Çin’in Hubei eyaletinde 70 yaşındaki bir kişide koronavirüs belirtilerinin 27 gün sonra ortaya çıkması üzerine, yeni tip koronavirüsün varsayılan 14 günlük kuluçka döneminin 27 güne kadar çıkabileceği açıklandı. Bu sürenin 2 bin 300’den fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüsün, kontrol altına alınmasını zorlaştırabileceği belirtildi.

Yetkililer, 24 Ocak'ta enfekte olmuş kız kardeşiyle yakın temasta bulunan 70 yaşındaki bir kişide, 20 Şubat'ta yapılan testlerde virüs sonucunun pozitif çıktığı sonucuna ulaştı.

 


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