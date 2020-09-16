Koronavirüsün etkili aracı olan maskelerde kanserojen tehdidi! Uzmanlar bez maskelere karşı uyardı

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı takması zorunlu olan maskelerle ilgili uzmanlardan kansorejen uyarısı yapıldı. Özellikle merdiven altı üretimi olan bez,boyalı ve desenli maskelerin kanserojen madde içerebileceği belirtiliyor.

DHA'da yer alan habere göre; Tahtakale'de iş kıyafetleri satışı yapılan dükkanın işletmecisi Caner Sancaktar, maske satışlarının şuan her yerde olduğu için biraz düştüğünü belirterek vatandaşların ucuz maske arayışında olduğunu söyledi.

"BEZ MASKEYİ AKSESUAR OLARAK TAKIYORUM"

Tahtakale'de hırdavatçılık yapan ancak dükkanında cerrahi ve bez maske satışı yapan Ali Turan, bez maskelerin aksesuar olarak kullanıldığını belirterek; "İnsanlar alacakları zaman ürünlerin belgelerini sormaları gerekiyor. Fatura ve belge bulundurmayan yerlerden ürün alınmaması lazım. 3 katlı maske özelliğine dikkat edilmesi lazım. Bez maske de koruyucu olarak satılmıyor." ifadelerini kullandı.

"MERDİVEN ALTI OLABİLİR ÇOK TERLETİYOR"

Çift maske takan bir vatandaş da , "Ben maskelerimi Kadıköy'de satılan bir yerden aldım. Eczaneden almadım. Merdiven altı olabilir çok terletiyor. Kalabalığın içine çıktığım için iki tane taktım" diye konuştu.

Tahtakale'de bir kuruyemişçiden maske aldığını söyleyen Umut Görer, "Mümkünse kimse eczane dışında almamalı. Yırtıldığı için buradan aldım ve bir kuruyemişçiden aldım. O da direkt yırtıldı." ifadelerini kullandı.

"BEZ MASKELERİN BOYALARINA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR"

Laboratuvara ulaşmadan satışa sunulan maskeler olduğunu ifade eden Ekoteks Laboratuvarı Teknik Müdürü Sevim Razak şöyle konuştu;

"Cerrahi maskelerde daha az sıkıntı görmekle beraber özellikle boyalı ve baskılı kumaş ve bez maskelerde çok boyalı ve baskılı olması sebebiyle birkaç saat yüzümüzde kalması sebebiyle sıcaklık ve nem gibi negatif koşulları göz önüne alırsak kanserojen boyalardan ya da alerji yapabilecek bazı boyalardan etkilenebiliriz. Bu maskeleri çocuklarımız da kullanıyor. Bez maskelerin boyalarına dikkat etmek gerektiğinin altını çizmek istiyoruz."