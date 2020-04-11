Koronavirüsü yenen Cerrahpaşa doktoru Dr. Ömer Faruk Bilici, 90'lık nine Alye Gündüz ile taburcu oldu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde koronavirüs tedavisi gören doktor Ömer Faruk Bilici ile 90 yaşındaki Alye Gündüz hastalığı yendi. İlk olarak Alye Gündüz alkışlar arasında taburcu oldu. Hemen ardından ise 20 gündür salgın tedavisi devam eden 34 yaşındaki doktor Ömer Faruk Bilici alkışlar eşliğinde uğurlandı. Sinüzit ve göğüs ağrısıyla hastaneye yattığını belirten Bilici şöyle konuştu:

HER YAŞTA RİSK VAR



“Yoğun bakımda 4 gün kadar kaldım. Meslektaşlarım, çalışma arkadaşlarım, aslında risk rubunda olan herkes ben hastalandıktan sonra çok korktu. 20 gündür kimseyi görmedim. Çok zor bir süreç. Anlatılmaz yaşanır. Yoğun bakımda diğer entübasyon süreçleri biten, iyileşen hastaları gördükçe bir doktor olarak sevinerek ve kendime de pay çıkararak motivasyonum devam etti. Her yaş grup riskli. Ben 34 yaşındayım. Yoğun bakımlarda çocuk hastaların olduğunu biliyorum. Onun için lütfen evde kalın.”