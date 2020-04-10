Koronavirüsü alt edecek tedavi an meselesi

Dünya çapında 1.5 milyondan fazla insanı hasta eden ve 88 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsü yenecek ilaç çalışmaları son sürat devam ediyor. Geçen hafta, koronavirüsü 2 saat içerisinde yüksek bir doğruluk payıyla tespit edecek tanı kiti geliştirdiğini duyuran Fujifilm, Kovid-19 hastaları için yeni bir ilaç geliştirildiğini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada ABD’deki Kovid-19 hastaları için geliştirilen grip ilacı Avigan’ın klinik testlerinde ikinci faza geçildiğini duyurdu.

50 HASTADA DENENECEK



Şirket, “Yaklaşık 50 Kovid-19 hastasında denemeler başlanacak” açıklamasını yaptı. Fujifilm, 31 Mart’ta da Kovid-19 hastaları için geliştirilen Avigan isimli ilacın Japonya’daki hastalar için klinik testinde 3’üncü faza geçildiğini duyurmuştu.

AŞI SONBAHARDA HAZIR OLABİLİR



İngiltere’de Kovid-19’a karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan ekip, “En iyi ihtimalle elimizde eylül ayında hastalığı durduracak bir aşı olabilir” açıklamasını yaptı. Araştırmacılar, 18 ve 55 yaşları arasındaki 500'den fazla kişinin testler için gönüllü olduğunu belirtti.