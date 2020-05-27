Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu
Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna ilişkin "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.
Son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 oldu.
Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna ilişkin "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. " değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Koca paylaşımında "Daha fazla özgürlür, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.