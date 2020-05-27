Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7777
  • 7,4513
  • 373.171
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu
27 Mayıs 2020 Çarşamba 20:26 | Son Güncelleme:

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu

Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu. Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna ilişkin "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.

Son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 oldu.

Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna ilişkin "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "Daha fazla özgürlür, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.


MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
Arda-Falcao A.Ş.
Trump, sosyal medya platformlarına savaş açtı
Karadeniz kıyısında önemli gelişme! İkinci derece askeri yasak bölge ilan edildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' paylaşımı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

4 saatlik sokağa çıkma izni başladı! Objektife yansıyan kareler...

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı