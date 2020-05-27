Bakan Koca açıkladı... Koronavirüste son durum: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 oldu

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 34 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 159 bin 797, can kaybı 4 bin 431 oldu.

Son 24 saatte 1286 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 122 bin 793 oldu.



Sağlık Bakanı Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna ilişkin "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. " değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca paylaşımında "Daha fazla özgürlür, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir." ifadelerini kullandı.