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Koronavirüste son durum: Türkiye'de ve dünyada vaka sayısı

Koronavirüste son durum: Türkiye'de ve dünyada vaka sayısı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye30.2176491.326
İtalya132.547 16.52322.837
İspanya135.03213.16940.437
Çin81.7083.331 77.078
Fransa98.0108.91117.250
ABD356.41410.49019.247
İran60.5003.73924.236
Birleşik Krallık51.6085.373135
Hollanda18.8031.867 250
Almanya101.5581.66228.700


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