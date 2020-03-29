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Koronavirüste son durum: Türkiye ve dünyada vaka sayısı

Koronavirüste son durum: Türkiye ve dünyada vaka sayısı

İletişim Başkanlığınca paylaşılan verilere göre; dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 700 bini geçerken, 33 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 700 bini geçtiği, 33 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 148 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 9.217 131105
İtalya97.689 10.77913.030
İspanya78.7996.60614.709
Çin81.4393.300 75.448
İran38.3092.64012.391
Fransa40.1742.6067.202
ABD131.3662.3284.378
Birleşik Krallık19.5221.228135
Hollanda10.866771250
Almanya58.2474558.481


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