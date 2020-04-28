Koronavirüsle mücadelenin kalbi 112'de atıyor! Günde 40 bin 'acil hayat' çağrısı

Sağlık çalışanları koronavirüs ile 7/24 saat mücadele ediyor. Bu mücadelenin ilk adımı ise çağrı merkezleri. Yoğunluğun doruğa ulaştığı 112 Avrupa Komuta Merkezi’ne, günde 40 bine yakın çağrı geliyor. Çağrı merkezini koronavirüs şüphesiyle arayan da var, başka şikayetlerle de. Çağrıları yanıtlayan görevliler, salgın dolayısıyla rutin sorulara ek hastalara, tek tek koronavirüs semptomlarının olup olmadığını soruyor.

2 DAKİKADA HAZIRLAR



Sorular bittiğinde ise hastadan, virüs şüphesi varsa maske ve eldivenini takarak sağlık personelini beklemesi isteniyor. Sonraki aşamada ise en yakın ambulans, 1-2 dakika içinde adres bilgileri teyit edilen hastanın evine yönlendiriliyor. Ekipler, her hastaya koruyucu ekipmanlarını giyinerek gidiyor. İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen bu yoğun mücadeleyi şöyle anlattı:

EKİBİMİZİ ÇOĞALTTIK



“Biz ayda 600 bin civarı çağrı alan bir merkezdik. Şu anda günde 40 binden fazla çağrı geliyor. Sahada eş zamanlı 181 ambulansımız Avrupa yakasında görev yapıyor.” ‘İlk vakanın ortaya çıkmasıyla beraber bakanlığımız 600’den fazla personel ataması yaptı ve ekiplerimiz daha da güçlendi. Aslında bir komuta çağrı merkezi usulü ile çalışıyoruz. Biz vefa hizmeti de veriyoruz. Onun ayrımını yapan ekibimiz, eğer sağlıkçıyı ilgilendiren bir çağrı ise sağlıkçıya aktarıyorlar. Sürecimizin içinde herhangi bir konsültasyon ihtiyacı doğarsa doktorlarımız devreye girerek hastalarımızı değerlendiriyorlar.”

ASILSIZ ÇAĞRILAR BU SÜREÇTE AZALDI



Koronavirüs salgını başladığından beri 112 acil hattını meşgul eden asılsız çağrıların azaldığını, bu günlerde bu tip çağrılar almadıklarını dile getiren Türkmen, “Bizim uyarımız hep 112’yi meşgul etmeyin, acil durumlarda arayın yönündedir. Çok şükür şu an ülkece bu çağrılarda bir azalma gördük.”