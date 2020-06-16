'Koronavirüsle mücadelede belediyelerimiz birlik içinde'

Belediyeler ve TBB pandemi sürecini nasıl karşıladı?

Belediyelerimiz Kovid-19 sürecini en ön cephede karşıladı. Çok çalıştı. Ondan bahsedelim ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, yaşanacak sorunları önceden görmek ve önlemleri almak noktasındaki önemini en başta belirtmek gerek. İlk yapılan işlerden olan bir Bilim Kurulu’nun oluşturulması ve bu kurulun tavsiye kararlarıyla hareket edilmesi ile diğer ülkelere kıyasla Türkiye süreçten en az zararla çıktı. Tabii bunda son 18 yılda oluşturulan sağlık altyapısının, Türkiye’de yetişmiş hekimlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimlerini ve tecrübelerini bu mücadeleye yansıtmasının da çok önemli katkısı oldu.

HALK GÜVENLİĞİ ESAS



Belediyelerimiz hizmet ettikleri şehir halkının bu pandemiden etkilenmemesi için tüm önlemleri almak, Bakanlıklarımızın, valiliklerimizin koordinasyonunda şehirdeki çalışmaları yapmak zorundaydılar. Bunu da büyük oranda başardılar. Hem ülke genelinde hem şehirlerin içinde valilikler, STK’lar, belediyeler ve halk güven esaslı bir koordinasyon içindeydi. Türkiye’de güçlü bir dayanışma ve güven altyapısı oluşturuldu. Bu bize ülkemizi en az zararla çıkarma fırsatı verdi. Salgının ülkemizde kontrol altına alınmasıyla ekonomik ve sosyal etkilerinin en aza indirilmesi sürecinde belediyelerimiz ve tabiki Türkiye Belediyeler Birliği yoğun çalışmalar yürüttü. Bir belediye başkanı ve TBB’nin de başkanı olarak yapılan çalışmaları yakından takip ettim.

Bu dönemde TBB olarak nasıl bir süreç yönetimi yaptınız?

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu koronavirüs meselesi ilk çıktığı andan itibaren Genel Sekreterimiz Birol Ekici ile istişare ettik.

HARİTA ÇİZDİK



Bu istişareye daha sonra genel sekreter yardımcılarımız ve bölüm müdürlerimiz de katıldı. Nasıl bir yol haritası çizebileceğimizi konuştuk. İlk aklımıza gelenler doğal olarak tüm belediyelerimizin bu süreçten nasıl etkilenebileceği oldu. Tecrübeli belediye başkanlarımızla görüştük, daha önceden belediye başkanlığı yapmış deneyimli isimlerle konuştuk. Buna müteakip günlerde, Mart sonuna doğru TBB Encümeni’ni telekonferansla topladık ve önemli kararlar aldık. Bu kararların önemini TBB Başkanı olmamdan değil, aynı zamanda Türkiye’nin büyük şehirlerinden birinin başkanı olduğum için biliyorum. Mesela;

Belediyelerimizin borçları nedeniyle merkezi idare genel bütçe vergi gelirleri paylarından yapılan kesintilerin nisan ve mayıs aylarında yüzde 0 olması.

İçme suyu hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi için birikmiş elektrik borçlarının yapılandırılması.

Geçmişe dönük borçlarından dolayı haciz ve icra takiplerine maruz kalmaması için düzenleme yapılması.

Belediyelerin ve su kanal idarelerinin İller Bankasından çekmiş oldukları teminatlı krediler dahil, kredi borçlarının kredi ve faiz ödemelerinin 2020 yılı sonuna kadar ertelenmesi.

Belediyelere, İLBANK ve kamu bankalarından faizsiz veya düşük faizli kredi verilmesi.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttaki ÖTV ve KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi, bu araçlarla taşınan yolcu başına da destek verilmesi.

İşletilen raylı sistemlerde kullanılan elektrik için düşük tarife uygulanması.

Belediye personelinin bir kısmı izne ayrıldığından dolayı kısa çalışma ödeneğinden belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerinin de faydalandırılması için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının (İŞKUR) tedbir alması.

Nisan ve mayısta yapılacak olan belediye meclis toplantılarının yapılıp yapılmaması kararının belediye başkanının takdirine bırakılması gibi konularda oy birliğiyle tavsiye kararı aldık.

ÇALIŞMALAR KARŞILIĞINI BULUYOR



Talep ettiğiniz kararları aldırabildiniz mi?

Cumhurbaşkanlığı ve tüm bakanlıklarla doğrudan temas kuruyoruz. Belediyelerin taleplerini gecikmeksizin aktarıyoruz. Bakanlıklarla irtibatlarını sağlıyoruz. Merkezi idare kurumlarla iletişimi sağlıyoruz. Bu çalışmaların da karşılığını alıyoruz. Örneğin TBB Encümen toplantısının yapıldığı günün akşamı Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak borçların erteleneceğine ilişkin açıklama yaptı. İçişleri Bakanlığımız meclis toplantılarının ertelendiğine ilişkin genelge yayımladı. 16 Nisan’daki Resmi Gazete’de belediyelerimizin sonraki taleplerini de içeren 7244 sayılı Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kabul edildi. Bunlar hep TBB’nin Bakanlıklarla ve diğer kamu kurumlarıyla olan sıcak iletişimi sayesinde oldu.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ’Nİ TANIYALIM

TBB tam 75 yıllık, köklü bir kuruluş. 1945 yılında dernek olarak kurulmuş. 2005’ten bu yana da Türkiye’deki 1389 belediyenin hepsinin doğal üyesi olduğu, ülke düzeyindeki tek yerel yönetim birliği…

Başkanlığını; kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 3 dönem milletvekilliği yapmış, 2014’ten bu yana da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı görevinde olan Fatma Şahin yürütüyor.

TBB’nin temel amacı belediyelere her konuda destek vermek ve rehberlik etmek. Bu amaçla belediyelerin giderek artan görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri ve dünya standartlarında hizmet verebilmeleri için onların hak ve menfaatini korumaya, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeye, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında belediyeler arası işbirliklerini sağlamaya çalışıyor. TBB bünyesindeki komisyonlarda her statüdeki belediyelerin başkan ve meclis üyeleri temsil ediliyor.

PİLOT BELEDİYELERE 125 BİN EURO KAYNAK

Yurtdışından belediyelere yönelik fon sağlama girişiminiz oldu mu?



TBB’de proje ve finansman ile ilgilenen bir birim oluşturulmuş durumda. Bu bölümdeki arkadaşlarımız dünyada ve Avrupa’da belediyelerin kullanabileceği ekonomik destek paketlerini ve fonları takip edip, belediyelerimizi bilgilendiriyorlar. Gerektiğinde danışmanlık hizmeti de veriyorlar. Mesela Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen QUDRA Projesi var. Bu çerçevede salgın nedeniyle pilot belediyelere 125 bin euro’luk ek kaynak sağlandı örneğin.

Belediyeler ikinci dalgaya hazır mı?

Pandemi sadece ülkemiz için değil tüm dünya için büyük bir tecrübe oldu. Neler yapıp yapmamız gerektiğini yaşayarak öğrendik. Salgının ilk günlerinde Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde başlayan koronavirüsle mücadele sürecinden merkez ve yerel güç birliği yaparak en az zararla çıktık. Artık daha tecrübeliyiz, daha hazırız. İnşallah, ülke olarak aldığımız koruyucu ve önleyici tedbirlerle bir daha böyle bir süreç yaşamayız. Biz TBB olarak yurt içi ve yurt dışı bu konudaki tecrübe ve bilgi paylaşımlarımıza devam edeceğiz. Krizler kendinizi imtihan etmek için bir fırsattır. Biz TBB olarak şemsiyemiz altındaki tüm belediyelerimizin hizmetlerini kesintisiz sunabilmeleri için onların menfaatlerini korumaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere ben aynı zamanda bir belediye başkanı olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da belediyelerimizin yaşadığı sıkıntıları, sorunları iyi biliyorum. Bu sorunları ancak, bizim oraların deyişiyle “Damdan düşen anlar”. Ben de şu anda Gaziantep’te pandemi ile mücadele konusunda yaptığımız çalışmalarla bir “damdan düşen”im. Yani aynı zamanda Başkanlığını yaptığım TBB’nin çalışmalarına benim de, belediyemin ve şehrimin de ihtiyacı var.

İSTİHDAM DEVAM ETTİ



TBB’nin bu dönemdeki çalışmaları sayesinde belediyeler ne gibi kazanımlar elde etti?

Örneğin 7244 sayılı Kanun ile belediyelerimizin salgın sürecinde yürüteceği çalışmalara ilişkin önemli kolaylıklar sağlandı. Kanunla, belediyelerin merkezi idareye ödemesi gereken ve 3,4 milyar liraya ulaşan vergi ve SGK borçlarının ödemesi ertelendi ki bu çok önemli bir karar belediyeler için. Belediyelere önemli bir kaynak yaratılmış oldu. Ayrıca bazı vergi ve harçlar ile kiraların, satış bedellerinin ve su faturalarının tahsilinin ertelenmesi, toplu taşımanın desteklenmesine imkân verilmiş oldu. Cumhurbaşkanlığımızca alınan önemli kararlar oldu. Bu dönemde belediyeler aleyhine haciz yapılmaması ve belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden borçlarına mahsuben yapılan kesintilerin durdurulması gibi. Bu ve diğerleri belediye başkanlarımızın elini, parti ayrımı yapmaksızın çok güçlendiren bir karar oldu.

İŞÇİ GİDERLERİ KARŞILANDI



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın verdiği kısa çalışma ödeneği sayesinde belediyeler ve şirketlerinde istihdamın devam etmesi sağlandı. Bu hem belediyelerin işgücünün devam etmesi hem de kimsenin işsiz kalmaması anlamında önemli bir destek oldu. Kısa çalışma ödeneğiyle işçi giderlerinin bir kısmı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabiliyor bildiğiniz üzere. Ayrıca belediyeler tarafından toplu taşımaya verilecek desteğe ilave olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz ve indirimli taşımalar için ödenen toplu taşıma desteğinin artırılması, destek kapsamına belediye ve şirketlerinin de dâhil edilmesine yönelik talepte de bulunduk. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları belediyelerin izin, ruhsat ve denetiminde olan işyerleri ve sundukları hizmetlerle ilgili Birliğimizin önerilerini de içeren çok sayıda genelge çıkardılar.