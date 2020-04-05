Koronavirüsle mücadelede 31 şehre giriş çıkış yasaklandı

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 0-20 ve 65 yaş üstü Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre, 34 milyon 400 bin kişi yaşıyor. Ayrıca giriş çıkış yasağı konulan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ın 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre toplam nüfusu 65 milyon 265 bin 543 kişi bulunuyor.

Giriş çıkışların durdurulduğu illerin dışında, çevresi büyükşehirlerle çevrili olan 5 il daha mecburi olarak yasak kapsamına girdi. Büyükşehir yasaklarıyla birlikte Yalova, Karaman, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman da giriş çıkışın yapılamayacağı iller olarak kayıtlara geçti.

Son alınan kararla birlikte İstanbul'da 20 yaş altı 4 milyon 570 bin kişi hakkında soka çıkma yasağı geldi. Daha önce 65 yaş üstüne gelen yasakla beraber 1 milyon 157 bin kişinin etkilendiği sokağa çıkma yasağında 16 milyonluk İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 750 bin kişiye sokağa çıkma yasağı gelmiş oldu.

26 NOKTADAN KAPATILDI

İstanbul'da da girişler ve çıkışlar 26 noktadan kapatıldı. İstanbul dışına çıkmak isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, izin belgeleri olmayanlar İstanbul'a geri çevrildi. Polis vatandaşları tek tek uyarırken, kurallara uymayan bazı sürücülere ceza kesildi. Tuzla Şifa Mahallesi çıkışında ve TEM Orhanlı gişelerdeki denetim noktalarında uzun kuyruklar oluştu. Trafik polisi, vatandaşların tek tek ateşini ölçtü. Seyehat izin belgesi, çalışma ve ikametgah belgeleri olmayan vatandaşların şehre girişine izin verilmedi.

Toplu taşıma araçlarında, semt pazarlarında ve marketlerde maske takma zorunluluğu getirildi. Vatandaşların büyük çoğunluğu maske takarken maskesi olmayan yolculara güvenlik noktasında maske dağıtıldı.