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22 Kasım 2020 Pazar 10:03 | Son Güncelleme:

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
AA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında hafta sonları saat 10.00­ ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak.

İlk uygulama dün saat 20.00'de başladı ve bugün saat 10.00'da sona erdi. Bugün saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.

Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.

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