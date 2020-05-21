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  3. Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 510 kişi yakalandı
21 Mayıs 2020 Perşembe 18:59 | Son Güncelleme:

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 510 kişi yakalandı

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 510 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada 65 günde asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan 510 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşım yapanlarla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son 65 günde; 10 bin 111 sosyal medya hesabı incelendi, bin 105 şüpheli şahıs tespit edildi, 510 şahıs yakalandı.

Sosyal medyada koronavirüsle ilgili provokatif paylaşım yapan 510 kişi yakalandı
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