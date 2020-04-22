Koronavirüse yenilen doktorun mesajı yürek burktu! 'Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?'

HİLAL YILDIRIM



İstanbul Eyüp’te Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan 56 yaşındaki Doktor Yavuz Kalaycı koronavirüse yakalandı. Evli ve iki kız babası olan Kalaycı 10 gün boyunca virüsle mücadele etti ancak geçtiğimiz pazar günü mücadeleyi kaybederek vefat etti. Kalaycı’nın cenazesi Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.

8 VE 13 YAŞINDA İKİ KIZI VAR



Kalaycı’nın, meslektaşları tarafından paylaşılan son isteği 8 ve 13 yaşlarındaki kızlarıyla ilgiliydi. Doç. Dr. Erdinç Nayır, o isteği sosyal medyadan şöyle duyurdu: ‘Bugün bir doktor arkadaşımız koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Dr. Yavuz Kalaycı’nın son mesajı: ‘Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?’ Siz hala evde sıkılıyor musunuz?”

SAĞLIK MERKEZİNE ADI VERİLDİ



Acı haberle yıkılan meslektaşları Kalaycı’nın görev yaptığı Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde bir anma töreni düzenledi. Dr. Kalaycı’nın adı çalıştığı sağlık merkezine verildi.

HALUK LEVENT: ‘HAYAT BOYU BURS VEREBİLİRİZ’



Sanatçı Haluk Levent AHBAP grubu aracılığı ile Kalaycı’nın çocuklarına hayat boyu burs verebileceklerini açıkladı.

YOĞUN BAKIMDAYKEN ANNE VE BABASI ÖLDÜ



Dr. Yavuz Kalaycı’nın eşi Doç. Dr. Rivaze Kalaycı’nın İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü’nde akademisyen olduğu öğrenildi. Kalaycı’nın hemşiresi Emine Durmuş, “Virüse yakalandıktan sonra 18 gün yoğun bakımda yattı. Bu süreç içerisinde anne ve babası da virüse yakalanarak 5 gün arayla vefat etti. Doktor Bey’in anne ve babasının öldüğünden hiç haberi olmadı” dedi.