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24 Ekim 2020 Cumartesi 12:36 | Son Güncelleme:

Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu oldu
AA

Koronavirüse yakalanan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu edildi.

Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un hastaneden taburcu edildiği bildirildi.

AA'da yer alan habere göre, Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un bugün hastaneden taburcu edildiği, Koç'un sağlık durumunun iyi olup, evinde istirahat edeceği kaydedildi.

Bu arada, Amerikan Hastanesi Genel Müdürlüğü'nce, 17 Ekim'de yapılan açıklamada, Koç Holding Şeref Başkanı Koç'un Kovid-19 testinin pozitif bulunduğu belirtilmişti.

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