Koronavirüse yakalanan milletvekili var mı? Meclis başkanı Şentop açıkladı

Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken bir yandan da önemli yasa düzenlemeleri TBMM'de görüşülerek hayata geçiriliyor. TBMM son olarak ekonomik tedbir paketi ve infaz düzenlemesini görüşmüştü. Milletvekillerine maske ve dezenfektan verilirken, sosyal mesafeye uyulmuştu. Görüşmelerin ardından TBMM'de herhangi bir milletvekilinde koronavirüs tespit edilip edilmediği Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a soruldu.

Şentop, TBMM'de hiçbir vekilde koronavirüs tespit edilmediğini ifade etti. Daha önce bazı Meclis çalışanlarının testleri pozitif çıkmış, süratle tedavileri başlamıştı.