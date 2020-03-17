Koronavirüse çare güçlü bir bağışıklık

BÜLENT ŞANLIKAN



Dünyaya korku salan koronavirüsün henüz ne bir aşısı var ne de ilacı. Uzmanların virüse karşı en net önerisi bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Füsun Öner Eyüboğlu bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için yapılacakları anlattı. İşte Eyüboğlu’nun önerileri:

1- Anahtar, doğru beslenmek. Önerilen besinleri tüketin ancak aşırıya kaçmayın. Bu dönemde protein ağırlıklı beslenmek önemli. Günlük protein ihtiyacınızı karşıladığınızdan emin olun. Meyve ve sebzeleri de kapsayacak şekilde beslenmeye özen gösterilmeli. Çünkü meyve ve sebzelerde de vücudumuzun ihtiyacı olan pek çok faydalı mineral, vitaminler bulunmaktadır.

2- Propolis, balık yağı gibi takviyeler kullanılabilir. C vitamini gerekebilir. Önce bir uzman kontrolünde tahlillerle vücudunuzdaki vitamin eksikliklerini tespit edin. Sonrasında yine uzmanın verdiği dozlarda eksik vitaminleri ilaç takviyesi olarak alın.

3- Düzenli uyku bağışıklık sistemini ayakta tutan en önemli unsurlardan birisidir. Uyku sırasında vücudumuzun savunma sistemiyle ilgili değişiklikler ve değişimler yaşanıyor.

4- Kronik hastalıkları olan kişiler ilaçlarını düzgün olarak ve saatinde almalı.

5- Açık havada yapılacak 30 ila 40 dakika arasındaki yürüyüşler de yine bağışıklık sistemine faydalıdır.

6- Yağlı besinler ve karbonhidratın yoğun tüketiminden salgın döneminde kaçının. İlla tüketilecek ise yine aşırıya kaçmayın. Bu durumda hiçbir şekilde yağsız yemek yemeyin diyemeyiz çünkü bazı vitaminler yağlarla vücuda alınıyor. Yağı da bir anlamda dengeli tüketmek gerekiyor.

7- Koronavirüs salgınına karşı en başta gelen uyarımız ise sigara içenlere olacak. Yeni tip koronavirüste sigara içenlerde hastalık daha ağır seyreder ve daha zor iyileşir. Sigara içenlerin bu durumu göz önünde bulundurması lazım. Sağlıklı beslenmenin sağlıklı olmanın en önemli göstergelerinden birisi de tütünden uzak durmaktır.