Koronavirüs yoğun bakım tedavisinde kullanılan ilaçlar geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Selçuk, yoğun bakımdaki koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

KOVİD-19 TEDAVİ İLAÇLARI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE



Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yapılan düzenlemeyle karşılanan yoğun bakım tedavi ücretlerini iki katına çıkarttık. Yine yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listemize aldık.

SÜRE UZATILDI

Vatandaşımızın sağlık hizmetlerine erişiminde bir kesinti olmaması için çeşitli tedbirleri hızla devreye aldık. Kronik hastalarımızın 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık