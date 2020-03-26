Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4057
  • 7,0683
  • 318.91
  • 91527.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Koronavirüs var diye ayağıyla bastı! Tepki çeken asansör görüntüleri

Koronavirüs var diye ayağıyla bastı! Tepki çeken asansör görüntüleri

Koronavirüs var diye ayağıyla bastı! Tepki çeken asansör görüntüleri

Esenyurt'ta bir kişinin, koronavirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak, tepki çekti.

Esenyurt'ta bulunan bir binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, elinde tuvalet kağıdı bulunan kişi, koronavirüs korkusuyla, eli yerine ayaklarıyla asansörün düğmesine basarak bulunduğu kata çıkmaya çalışıyor.

Bina sakinleri, kirli ayakkabısıyla asansör düğmesine basan kişinin kendilerine virüs bulaştırabileceğini belirterek görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılarak çok sayıda kişinin tepkisini çekti.


33 yaşındaki Dilek koronavirüse yenildi!

33 yaşındaki Dilek koronavirüse yenildi!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bu ilçeye bahar gelmedi! Bölgeden gelen kareler

Bakanlığa bağlı fabrikalarda maske üretimi arttı