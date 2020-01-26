Koronavirüs Tibet hariç tüm Çin'i sardı

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada 15 ülkeye yayılan yeni tip koronavirüsü (2019-nVoC) salgınından 1287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti. Virüsten etkilenenlerin 237’sinin durumu ağır. 13 şehirde 56 milyon kişi tecrit altında. Çin’deki virüs salgını Tibet Özerk Bölgesi dışında tüm ülkeye yayılmış durumda. Çin Halk Cumhuriyeti; 23 eyalet, 5 özerk bölge, doğrudan merkeze bağlı olarak yönetilen 4 şehir ve 2 özel idari bölgeden oluşuyor. SARS benzeri gizemli virüsün yayıldığı 11 milyon nüfuslu Wuhan kentinin merkezinde otomobiller de yasaklandı.

DOKTORU ÖLDÜRDÜ

Salgında Vuhan’daki hastanede 62 yaşındaki Liang Wudong isimli doktorun da virüs sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’ndan 450 askeri sağlık personeli Vuhan’a gönderildi. Kentte ayrıca ikinci özel hastanenin inşaatına da başlandı. 2002 yılında 800’den fazla kişinin öldüğü SARS salgınında başkent Pekin’de 1 hafta içinde 7 bin işçi ile yapılan 1000 yataklı hastane model alınarak Wuhan’a da hastaneler yapılıyor. 1000 yataklı ilk hastane 3 Şubat’ta açılacak. 1300 yataklı ikinci hastanenin de 15 gün içinde açılması bekleniyor. Öte yandan geleneksel 12 hayvanlı takvime göre, domuz yılından çıkarak fare yılına giren Çin’de salgın nedeniyle tapınak ve ibadet merkezleri kapandı.

YAYILMA DURMUYOR

Fransa’nın başkenti Paris’te üçüncü yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Bordeaux ve Paris’te iki kişide de saptanmıştı. Japonya’da tespit edilen kişi sayısı 3’e yükseldi. Malezya’da 3 kişi, Avustralya’nın Melbourne kentinde 1 kişide daha virüs saptandı. Singapur’da 3 kişi, Güney Kore’de 2 kişide görüldü. Tayvan’da şimdiye kadar 3 koronavirüs vakası görüldü.

Hastayla iletişimi robot sağlıyor

Vuhan kentinden 15 Ocak’ta ABD’nin Seattle kentine dönen, 19 Ocak’ta gittiği acil kliniğinde ABD’de virüsün bulaştığı ilk kişi olduğu belirlenen hasta, tecrit altına alındı. 30’lu yaşlarında olan erkek hasta, özel bir tecrit sedyesiyle hastaneye kaldırıldı ve hastanenin kalabalık bölümlerinden uzakta bir tecrit odasına konuldu. Bu kişiyi bir robot tedavi ediyor. Steteskop kullanan ve yaşam bulgularını ölçen robotun ekranı aracılığıyla doktorlar hastayla iletişim kuruyor.

Hemşire: Hastanede zeminler ceset dolu

Vuhan’daKi bir hastaneden video paylaşan bir hemşire virüsten ölen bazı hastaların koridorlarda bekletildiğini ve hastalık yaydığını belirtti. Yetkilileri salgının gerçek boyutunu gizlemekle de suçlayan hemşire teşhis sayılarının gizlendiğini iddia etti. Öte yandan İngiltere Cambridge Üniversitesi’nde okuyan 26 Çinli öğrencinin salgının patlak vermesinden kısa süre önce ülkeye geldiği ve bu nedenle üniversitede panik yarattıkları öğrenildi.

Termal kameralarla tarama devam ediyor

İstanbul Havalimanı’na bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcuların termal kameralarla kontrolden geçirilmesi uygulamasına dün de devam edildi. Çin’in farklı kentlerinden gelen 5 tarifeli uçak, sabah saatlerinden itibaren havalimanına ulaştı. Körüklere yanaştırılan uçaklardan çıkan yolcular, terminalden pasaport kontrol noktalarına yönlendirildi. Çoğunluğu maske takan yolcular, termal kameralarla taramadan geçirildi. Kontrollerde şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. Öte yandan Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği, Hubey eyaletinde yaşayan Türk vatandaşlarından bölgeyi terk etmek isteyenlere büyükelçilik ve konsolosluklarla iletişime geçmeleri çağrısı yaptı.