Koronavirüs testi nasıl yapılır? Koronavirüs testi nerede yapılır?

Koronovirüs testin nasıl yapılacağı konuyla ilgili vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Ağızdan örnek alınarak yapılan virüsün sonuçlanması 2 ya da 3 gün sürüyor. Koronavirüs testi nerede yapılır? Koronovisürüs ile ilgili birçok araştırma yapılırken testler nerede ve nasıl yapılır sorusu için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONOVİRÜS TESTİ NEREDE YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı tarafından COVİD-19 (yeni tip korona virüsü) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer alıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu da yerli üretim kit ile tanı koyma süresinin ciddi şekilde düştüğüne işaret etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve dünyadaki bazı merkezlerin korona virüsü ile ilgili bazı spesifik testleri tasarlayarak yayımladıklarını hatırlatan Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, “Bunlar DSÖ Literatüründe yer alıyordu. Biz de bu kaynakları izleyerek laboratuvarımızda halihazırda mevcut olan Pan korona virüsü PCR dediğimiz yöntemi kullanmak ile beraber acaba Covid-19’a yönelik gerçek zamanlı PCR testini uygulamaya sokabilir miyiz diye araştırdık ve bu konuyla ilgili merkezlerle temasa geçerek bu testte kullanılacak önemli bir bileşen olan ‘primer probların siparişini verdik. Daha sonra yine yerli üretim bir enzim ile beraber bu primerler geldikten sonra yerli kaynaklarımız kullanılarak gerçek zamanlı bir kitin optimizasyon çalışmalarını yaptık. İlk optimizasyon çalışmalarında kullanılmak üzere yine laboratuvarımız tarafından uluslararası merkezlerden pozitif kontroller de talep edildi ve böylece yeni tanımlanacak olan bir ajanın ülkemizde tanı kapasitesini oluşturmaya yönelik adımları attık.

İlk sonuçlar da çok yüz güldürücüydü. Süreç içerisinde artık daha öncesinden kullandığımız testten sonra bu yerli üretim kitin geliştirilerek laboratuvarımızda rutin uygulamaya koyduk. Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta. Örnek geldikten sonra örneğin bir hazırlanma süreci vardır. Daha sonra PCR dediğimiz moleküler testin kendisi yaklaşık 90 dakika sürmekte” diye konuştu.

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.