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17 Eylül 2020 Perşembe 09:43 | Son Güncelleme:

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı açılıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı açılıyor
DHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta yeniden yaya geçişlerine açılıyor.

Van'da, 24 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında araç ve yaya geçişlerine kapatılan Türkiye'nin İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı, gelecek hafta yeniden yaya geçişlerine açılıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek" dedi.

Van'ın İran'a açılan Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısı, koronavirüs salgını nedeniyle 24 Mart'ta araç ve yaya geçişlerine kapandı. O tarihten bu yana geçişlere izin verilmeyen Gümrük Kapısı, önümüzdeki hafta yaya geçişlerine açılıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, geçişlerin bir önceki yıl gibi olmayacağını belirterek, "İran'da bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye'de bulunan İranlı vatandaşlar bundan sonra giriş ve çıkışlar yapabilecek. Bizim günlük beklentimiz 15-20 civarı. İran yetkilileri ile bir görüşmemiz var. Bu görüşmeden sonra haftaya yaya geçişine açacağız" dedi.

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