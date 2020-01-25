Koronavirüs şüphesiyle hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Alınan bilgiye göre, Çin uyruklu kadın turist, baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisine başvurdu.

Doktorlar kadın turisti koronavirüs taşıyabileceğinden şüphelenerek karantinaya aldı.

Gün içinde bir süre karantinada kalan kadın turistte, yapılan muayene, tahlil ve tetkikler sonucunda koronavirüse rastlanmadı.

Benign pozisyonel vertigo teşhisi konulan Çinli turistin, tedavisinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Çin'de 12 Aralık'ta Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) dolayısıyla şimdiye kadar 1287 kişi etkilendi, 41 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de 2 kişide olmak üzere, Avrupa'da Fransa ve Asya'da bazı ülkelerde de vakaların tespit edilmesi salgının hızla yayılması endişelerini artırdı.

Çin ana karası dışında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 5, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 2, Tayvan'da 3, Tayland'da 4, Japonya'da 2, Güney Kore’de 2, ABD’de 2, Singapur’da 3, Nepal’de 1, Fransa’da 2 enfekte vaka tespit edildi. Ayrıca Japonya'dakilerden 1, Tayland’daki vakalardan 2'si iyileşti.

NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken virüs ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde de ölüme yol açabiliyor.

(AA)