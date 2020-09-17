Koronavirüs salgını nedeniyle "web tapu" kullanımı 2 milyona yaklaştı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında memurla vatandaşı karşı karşıya getirmemek için "web tapu" kullanımını yaygınlaştırdı. Tapu Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, salgın döneminde memurla vatandaş temasını azaltmak için yaygınlaştırdıkları "web tapu" uygulamasını 1 milyon 700 bin kişinin kullandığını söyledi.



DHA'da yer alan habere göre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, tarafından salgının bulaş riskini önlemek adına memurla vatandaşı karşı karşıya getirmemek için web tapu kullanımını yaygınlaştırdı. Manuel işlem yapılmasını önleyen web tapu uygulamasını pandeminin başından itibaren 1 milyon 700 bin kişi kullandı.

"VATANDAŞIMIZ VE BİZİM MEMURUMUZ İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK"

Salgın döneminde vatandaşla memur arasındaki mesafeyi korumak, hastalığın yaygınlaşmasını engellemek adına web tapuya ağırlık verdiklerini belirten Tapu Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, şu şekilde konuştu:

"Web tapu uygulamasında vatandaş direkt e-devlet kapısı üzerinden başvurusunu yapıyor. Adını, soyadını, T.C. kimlik numarasını, alıcı ve satıcının telefonlarını, harca esas değerine ilişkin belediyeden aldığı rakamı oraya yazıyor. Sözel bilgileri sisteme kayıt ediyor, girdikten sonra arka planda bizim memurumuz gelen bu bilgileri teyit ediyor. Doğruluğunu kontrol ettikten sonra mesajla harcını yatırtıyor. Daha sonra da cep telefonuna vatandaşa ‘şu saatte gel imzanı at’ diye mesaj gidiyor. O saatte vatandaş gidiyor, imzasını atıyor, işlem bitiyor. Web tapuda işlemleri genelde biz aynı gün içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. Vatandaşımız ve bizim memurumuz için büyük kolaylık."

1 MİLYON 700 BİN KİŞİ KULLANDI

Zeki Adlı, şu anda yaklaşık 46 işlemin web tapu üzerinde yapılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımız gayrimenkulünü sorgulayabiliyor, gayrimenkulü üzerinde tedbir koyabiliyor. Harita bilgisi alabiliyor, konum görebiliyor, arşivle ilgili bilgi alabiliyor. Hem kamu kurumlarına hem tüzel kişiliklere hem de şahıslara ciddi anlamda kolaylık sağlayan bir sistem. Web tapuda işlemin yapılacağı imzanın atılacağı müdürlüğü de vatandaşımız seçebiliyor. Alıcı başka yerde satıcı başka yerde olsa dahi alıcı nereyi tercih ettiyse oraya gidiyor, satıcı başka yere gidiyor. Tapu memurunun huzurunda aynı saatte aynı anda bulunmaları gerekiyor. Web tapuda aynı gün bilemediniz 2’inci gün işiniz bitiyor. Mart'tan bugüne 1 milyon 700 bin kişi web tapuyu kullandı. Her gün de bu sayı artıyor."

"DUBLÖR KULLANARAK DOLANDIRIYORLAR"

Genelde tapularda dolandırıcılığın sahte kimlikle, sahte vekalette ve sahte intikal belgesi, veraset intikal belgesiyle yapıldığını, şu anda teknolojiyi kullanarak bu dolandırıcılıkların çoğunu engellediklerinin altını çizen Adlı, şöyle konuştu: