Koronavirüs sadece tatbikat mı? Ertan Özyiğit'ten çarpıcı detay

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi tüm dünyaya yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgına dair pek çok bilinmezin hala çözülemediğini açıkladı. Henüz geçerli bir tedavi süreci olmayan salgında vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan Araştırmacı-yazar Ertan Özyiğit, koronavirüs salgınından sonra dünyada yeni bir düzenin olacağını dile getirdi. Özyiğit, “2020’de dijital devrime geçiyoruz. Bu devrimin ön adımı 2001 yılında ikiz kulelerin yıkılmasıyla beraber atıldı. Bana göre bu virüs sadece tatbikat, aslı daha gelmedi.” ifadelerini kullandı.

Çin’de başlayan çok kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs hakkında ortaya pek çok iddia atıldı. Virüsün planlı olarak ortaya çıktığı söyleniyor, bu konuda yorumunuz ne olur?

Biyolojik savaşlar ve virüsler insanlık tarihi boyunca var. İngilizler, virüs çalışmalarını Çanakkale Savaşı’nda Osmanlı ve Almanlar üzerinde denedi. 1918 yılından sonra ABD, bunları biyolojik savaş aracı olarak kullanmaya başladı. İnsanlık tarihini geriye saracak olursak, her yüz yılda bir biyolojik savaş vardır. İspanyol gribi dediğimiz salgınında, 50 ila 100 milyon civarında insan hayatını kaybetti.

2019 yılında dünyada 2020’de başlayarak yılsonuna kadar devam edecek büyük bir krizin olacağını söylemiştim. Hatta salgın sonrasında dünyanın başka bir yere evirileceğini ve buna hazırlık yapmamız gerektiğini dünyada söyleyen tek kişiyim.

The Economist’in 2020 kapağının koronavirüsün şifresini verdiğini dile getirmiştiniz, kapakta yer alan sembolizmayı nasıl okuyabiliriz?

The Economist’in tüm kapağı virüsle ilgilidir. Büyük dünya savaşından bahseder. Bu savaşta Trump’ın dediği gibi görülmeyen düşman vardır. Kapakta Florence Nightingale’e yer verilir, bu da 2020’den sonra dünyada hemşire eksikliğinin olacağına işaret eder. Lambalı sarı kadın olarak bilinen Florence Nightingale, aynı zamanda İngiliz ajanıdır.

Nightingale, Kırım’dayken virüs yine İtalya’ya oradan da tüm dünyaya varmıştır. The Economist’in 2020 kapağı, dünyada bir salgının olacağını açıkça belirtmişti. Kapakta yer alan sembolizmayı çok iyi okumanız lazım.

“BATILI ÜLKELERDE ÇİN’DEN TAZMİNAT İSTEYECEK”

Dünyada salgını ortaya çıkaran ülkenin ABD veya Çin olduğu konuşuluyor, bu konuda yorumunuz ne olur?

İki ülkede birbirini suçlamaya devam edecektir. Çin’in salgına karşı geç kalması, Batılılar için can simidi olacak. Salgını geç söylediği için Çin’den tazminat talep edecekler. Çin bu yüzden dünyaya sürekli maske ve kitimiz var diyor. ABD’de salgın daha da büyüyecek ama onlar için önemli olan kendi içyapılarıdır. Dünyada 2008 ekonomik krizini ortaya çıkaranlar, bugün de koronavirüs salgınını ortaya çıkardı. Fiyatlar düşünce bütün şirketleri toplamak isteyecekler.

“DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SALGINA GÖZ YUMDU"

Peki, koronavirüsün arkasında nasıl bir güç var?

Virüs laboratuvarda üretilmiş ya da kendisi ortaya çıkmış olsa da birilerini bunu kullanır. Üst akıl dediğimiz yapı, tüm dünyayı şekillendirmeye çalışıyor. Asıl konu, bu süreçten sonra ne olacağıdır. Büyük salgın krizini 2020 yılında bekliyorduk. Virüs çıkmadan evvel salgının Çin’de sonra İtalya’da oradan da tüm dünyaya yayılacağını söylemiştim.

DSÖ bana göre salgını çok geç açıkladı. Kendime neden geç kaldılar diye soruyorum. DSÖ’ya büyük ülkelerin fonları gelir, bu fonları da üst akıl yönetir. DSÖ’nün buna göz yumduğunu düşünüyorum çünkü salgının bu kadar hızlı yayılacağını bilmeme şansları yok.

“DÜNYA DİJİTAL DEVRİMLE KARŞI KARŞIYA”

Koronavirüs salgını sonrası dünyada yeni düzenin olacağı konuşuluyor. Bu konuda yorumunuzu almak isteriz?

Dünya bir türlü dijital dünyaya geçemiyordu. Üst akıl bunun önünde yaşlıların olduğunu düşünüyordu. Baktığınızda virüs dijital çağa ayak uyduramayanlarla beraber toplumun hafızasını yok ediyor. Bu akıl artık hafızası olmayan toplumları göreceksiniz diyor. Fransız Devrimi, karşımıza kardeşlik, eşitlik ve özgürlük kavramlarıyla çıktı. Bu devrimle monarşi yok oldu, cumhuriyet kuruldu.

2020’de bizi yeni bir devrim karşılıyor. Bu devrimin ön adımı 2001 yılında ikiz kulelerin yıkılmasıyla beraber atıldı. 2020’de dijital devrime geçiyoruz. Bunun mottoları tekillik, üstünlük ve seçilmişlik olacak. Üst akıl bunları getirirken, tüm dünyayı dijitalleştirmeye çalışıyor.

Bana göre bu virüs sadece tatbikat, aslı daha gelmedi. Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı, bunun gibi daha önce hiç bilmediğimiz bir virüsle karşılaşabiliriz. Daha yıkıcı bir şey bekliyorum. Dünya büyük bir değişim içerisinde bu değişim sadece ekonomik olmayacak. Bu sistem ulus devletleri yok edebilir.