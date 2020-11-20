Koronavirüs risk haritası güncellendi: İstanbul kırmızı alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı verileri ile güncellenen koronavirüs risk haritasında İstanbul kırmızı alarm veriyor. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden yayınlanan koronavirüs risk haritasında deniz, yollar ve yeşil alanlar dışında tüm bölgeler kırmızı renkte. İşte haberimizin ayrıntıları...

Sabah'ta yer alan habere göre, koronavirüste ikinci dalga, risk haritasını bambaşka bir boyuta taşıdı. Gelinen son durum Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararları sonrasında alınan Cumhurbaşkanlığı kabinesi koronavirüs tedbir kararlarının ne kadar yerinde olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul'da deyim yerindeyse uçan kuş bile koronavirüs tehdidi ile karşı karşıya.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA KIRMIZI ALARM!

Yeniden tırmanışa geçen koronavirüs vaka sayılarındaki tablo güncellenen koronavirüs risk haritasında tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Özellikle Türkiye'nin koronavirüs vaka sayılarının yüzde 40'ından fazlasını barındıran İstanbul'da tüm ilçelerde koronavirüs alarmı var. Buna göre İstanbul'un tamamının kırmızıya büründüğü koronavirüs HES uygulamasında megakentte deniz, yollar ve yeşil alanların dışında neredeyse güvenli hiçbir yer kalmadığı görüldü. Tabloya göre maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymayanlar her nerede olursa olsun artık tamamen üst düzey risk durumunda.

RİSK HARİTALARINDA İSTANBUL'DA KRİTİK VERİ: NEFES ALACAK BOŞLUK BİLE KALMADI

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı İstanbul koronavirüs haritasında Beylikdüzü'nden Tuzla'ya Sarıyer'den Pendik e tüm ilçelerde risk düzeyi en üst seviyede. Bakan Fahrettin Koca'nın özel olarak uyardığı İstanbul'da tedbirlerin haritada normalleşmeyi ne zaman sağlayacağı bilinmiyor.

İSTANBUL KOVİD RİSKİNE TESLİM OLDU

Beylikdüzü OSB, Esenyurt, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Fatih, Eyüp, Alibeyköy, Kağıthane, Beşiktaş, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Sultanbeyli ilçeleri haritada artık neredeyse tamamen koronavirüse teslim olmuş durumda.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI YENİDEN GELDİ

Kamuoyunun bildiği gibi hafta başında gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Burulu toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararları bildirisinde Cumhurbaşkanlığı kabinesi ne somut tedbirler alınması yönünde sunum yapıldı. Ardından gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklamasıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararına uyarak somut tedbirler alınmasına karar verildiğini ilan etti.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sosyal ve ticari yaşamı büyük bölümünde koronavirüs kısıtlamaları yeniden getirildi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından yayınlanan İçişleri Bakanlığı koronavirüs genelgesi ile hafta sonu sabah 10 ile 20 arası dışında kalan saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı getirildi. Ayrıca pazar bazı cadde ve meydanlar başta olmak üzere kritik noktalara hep kodu olmayan vatandaşların giriş çıkışı yasaklandı.

ARTIK HER YER TEHLİKELİ

Son güncellemede bu sabah alan haritada daha önce belli noktalar kırmızı iken İstanbul özelinde artık tüm ilçeler risk grubunda. Bu kapsamda İstanbul koronavirüs haritasının güncel hali tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Fatih ilçesi tümüyle Kırmızı renge bürünürken haritada Eminönü Sarayburnu gibi noktaların maske ile bile olsa keyfi sokağa çıkmaların Büyük Risk teşkil ettiğini ortaya koydu.

BİR UÇTA BİR UCA İSTANBUL...

Yine Beylikdüzü Esenyurt gibi ilçelerde koronavirüs risk haritası sokağa çıkmanın Zorunlu haller dışında bulaşma riski açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Kadıköy'de nüfus da göz önünde bulundurulduğunda Deniz ve Yollar dışında yeşil alanların dahi koronavirüs riskini taşıdığı ortaya kondu. Ataşehir'de koronavirüs risk haritasında tehlikenin açıkça görüldüğü ilçeler arasında yer aldı.

BAKAN KOCA UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada tüm dünyada yeniden tırmanışa geçen koronavirüse karşı tedbirleri ciddiyetle uygulamaya davet ederken bunun üstesinden hep birlikte gelebiliriz tüm vatandaşlarından koronavirüs tedbirleri konusunda hassasiyet rica ediyorum dedi.

TIRMANIŞ TÜM DÜNYADA, REKOR ABD'DE

Diğer yandan dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son koronavirüs raporuna göre Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısının 57 milyon 49 bin 907 olduğu açıklandı. Buna göre Amerika 11 milyon 981 bin 180 ile dünya üzerinde en fazla vaka sayısına sahip ülke oldu.

TIRMANIŞ TÜM DÜNYADA, REKOR ABD'DE

Diğer yandan dün akşam Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı son koronavirüs raporuna göre Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesi, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgınında tespit edilen toplam vaka sayısının 57 milyon 49 bin 907 olduğu açıklandı. Buna göre Amerika 11 milyon 981 bin 180 ile dünya üzerinde en fazla vaka sayısına sahip ülke oldu.

İŞTE KISITLAMALAR

Buna göre Cumartesi gününden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar 13.00 ila 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkabilecek.

Yeni bir karar açıklanana kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı olacak. Ticari alanda üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamadan etkilenmeyecek.