Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti... İsmi o hastanede yaşayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Başkan Erdoğan, salgınla mücadele sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına da ayrıca teşekkür ederek, milletin doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakarlığı asla unutmayacağını söyledi.

Başkan Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi, yani bundan böyle bu hastane artık Hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Eşine ve tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin önündeki aydınlık günlerin yakın olduğu inancımı yineleyerek, sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum."

Başkan Erdoğan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yeni ismini açıkladı