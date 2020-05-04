Koronavirüs ne zaman biter? Türkiye ve dünyada koronavirüs (corona virüs) ölüm ve vaka sayısı burada

Koronavirüs son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosu yoğun ilgi görüyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronvirüs, tüm dünyayı tehdit ediyor. Amerika, İspanya ve İtalya koronavirüs dünya sıralamasında ilk 3'te yer alıyor. Amerika'da 1.160.840 vaka 67.448 ölüm gerçekleşti. Ülkemizde ise 3 Mayıs verilerine göre toplamda 126.045 vaka ve 3397 ölüm gerçekleşti. İşte koronavirüs son gelişmeleri haberimizde...

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KORONAVİRÜS NE ZAMAN BİTER?

Yaklaşık 2 aydır mücadele ettiğimiz koronavirüsün ülkemizde ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla salgının ne zaman biteceğine yönelik sorulara cevap verdi. Özlü, "Mayıs ayı sonuna kadar muhtemelen, belki ondan da önce bu süreci büyük ölçüde tamamlarız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Bayram sonrası normalleşme çalışmaları kapsamında 15 il için 'tersine karantina' uygulanabileceği belirtiliyor. Buna göre, bir süreden bu yana vaka görülmeyen 15 ilde sosyal hayatın yeniden başlatılması ve iş yerlerinin açılması söz konusu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her sokağa çıkma kısıtlamasının ardından gelen günlerin önemli olduğuna dikkati çekerek, "Üç günlük tedbirimiz sonrası rehavete kapılmayalım. Pazartesi, salı sosyal mesafeye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim." uyarısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı, 15 günlük periyotlarla uzatılan 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış kısıtlamasının, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi gece yarısına kadar uzatıldığını bildirdi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini geçti. İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artışla 25 bin 428'e çıktı.

İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 74 artarak, 6 bin 277'ye yükseldi.

Çin, Kovid-19'un Vuhan'daki labotuvardan çıktığı iddialarına kanıt istiyor

Çin, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kaynağının Vuhan'daki bir laboratuvar olduğu yönündeki iddialarına kanıt göstermelerini istedi.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organı Global Times'ta ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "temelsiz suçlamalarını" reddeden bir başyazı yayımlandı.

Yazıda, Pompeo'nun Vuhan'daki laboratuvar konusunda blöf yaptığı belirtildi ve Trump yönetimi, Çin'e karşı "eşi benzeri görülmemiş bir propaganda savaşına" girmekle suçlandı.

Çin ayrıca, Mike Pompeo'nun Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan ortaya çıktığı savına kanıt göstermesini talep etti.

KKTC'de normalleşme süreci başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), 52 gündür devam eden corona virüs (Covid-19) önlemleri bugün sabahtan itibaren aşamalı olarak kaldırıldı. Ülkedeki uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı da sadece pazar günü uygulanacak. Akşam 21.00'den sabah 06.00'ya kadar ise tam sokağa çıkma yasağı devam edecek.

İtalya Kovid-19'la mücadelede 2. aşamaya geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa'da en çok etkilediği İtalya'da salgına yönelik sıkı tedbirler bugünden itibaren kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.

TÜRKİYE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 3 Mayıs'ta 24 bin 1 test yapıldı. Bu kapsamda 1670 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

on 24 saatte 61 hasta vefat etti, 4 bin 892 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 135 bin 367, toplam vaka sayısı 126 bin 45, toplam vefat sayısı 3 bin 397 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 766, toplam iyileşen hasta sayısı 63 bin 151 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında "11 Mart'tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça sonuç çok daha iyi olacak." ifadesini kullandı.

4 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.