Koronavirüs mutasyonu bulaştırdıkları gerekçesiyle itlaf edilmişlerdi: Milyonlarcası yakılacak

İnsanlara koronavirüs mutasyonu bulaştırdıkları gerekçesiyle katledilen vizonlar, bu kez çevre kirliliği endişesiyle toplu mezarlardan çıkarılacak. Buna Mayıs 2021'de başlanacak olması, kirlenmeyi önlemede geç kalınacağı şüphesi yaratırken, sonraki işlemin çevreye etkisi de başlı başına soru işareti. Zira çıkarılacak vizon kalıntıları yakılacak.

Sputnik'in haberine göre, Danimarka, çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun insanlara mutasyona uğramış koronavirüs bulaştırdıkları gerekçesiyle katledilmesinin yarattığı sorunlarla boğuşuyor.

Hükümetin vizonların itlafının ve gömülmesinin sağlık riski ya da çevreye tehdit oluşturmayacağı iddiasının tersi gelişmelere sahne olan Danimarka'da, çevre kirliliği endişesi nedeniyle vizonları toplu mezarlardan çıkarma kararı alındı.

Batıdaki bir askeri tesise aceleyle gömülen 4 milyon vizonun çürüme sürecinde salınan gazların itkisiyle topraktan dışarı fırlamasının şoku yaşanırken, toplu mezarlardan alt katmanlara akan sıvıların yeraltı sularını ve gölleri zehirleyebileceği uyarılarına koşut yurttaşlar suların kirlenmemesi için seslerini yükseltti.

Bunun üzerine 4 milyon 'zombi' vizonla ilgili açıklama yapan Gıda ve Tarım Bakanlığı, kalıntıları kazıp çıkarmaya parlamentonun oybirliğiyle destek verdiğini belirtti.

Açıklamaya göre toplu katledilen vizonların topraktan çıkarılmasına, virüs bulaştırmaları riskinin tümüyle ortadan kalkacağı Mayıs 2021'de başlanacak.

Bunun kirlenmeyi önlemek için çok geç bir tarih olması tartışmasının üstüne sonraki işlemin çevreye etkisi de başlı başına soru işareti.

Zira çıkarılacak vizon kalıntıları, yakındaki atık yakma fırınlarında yakılacak.

Önceki Tarım Bakanı Mogens Jensen, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etmişti. Vizon kriziyle ilgili canlı yayında açıklama yapan Başbakan Mette Frederiksen ise özür dilerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Bir numaralı kürk ihracatçısı Danimarka'da toplu vizon katliamı kararı, çiftliklerdeki hayvanların en az 373 kişiye koronavirüs mutasyonu bulaştırdığının anlaşılması üzerine alınmıştı.