Koronavirüs komşuyu sardı

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgınında dünya genelinde 2 bin 238’i Çin’de olmak üzere toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700’ü geçti.

İran’da 18’i kesinleşen 758 şüpheli vaka tespit edildi. Ülkede dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan 3 kişi daha hayatını kaybetti. İran’ın Kum kentinde çarşamba günü 2 kişi daha ölmüştü.

‘İKİ ÜLKE ARASINDA TEDBİR ALINACAK’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile yaptığı görüşmeye dair Twitter’dan şu bilgileri paylaştı: “İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız. İran’da 758 şüpheli vaka, 18 pozitif ve 5 ölüm var.”

“İranlı bakan, vakaların Kum’da görüldüğünü, sınırda olmadığını söyledi. Türkiye’ye gelen yolcular sınır kapısında sağlık kontrolünden geçiriliyor.

‘ATEŞİ OLAN ALINMAYACAK’

Ateş ve öksürük gibi hastalık belirtisi olanlar sınırdan içeri almamaya başladık. Ağrı sınır kapısında benzer bir vakayı dün içeri almamış olduk. Yolcuların pazar akşamı itibarıyla sağlıklı olduklarını belirten bir belge gösterme mecburiyetleri var. Kum’a uğrayıp uğramadıklarını belirten bir belge istiyoruz. Uğramışsa içeri alınmayacak. Gelecek hafta Çin’e yine bir kargo uçağıyla daha büyük miktarda ekipman göndermeyi planlıyoruz. Şu an Türkiye’de şüpheli vaka yok.”

LÜBNAN, İSRAİL VE TAYVAN’A DA SIÇRADI

Lübnan’da İran’dan gelen bir yolcuda, İsrail’de ise karantinadaki Diamond Princess isimli yolcu gemisinden gelen bir kişide virüs tespit edildi. Ayrıca Tayvan’da iki yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

ÇİN’DEN GELENİ UKRAYNA’DA İSTEMİYORUZ

Vuhan’dan 45’i Ukraynalı, 27’si yabancı uyruklu toplam 72 kişi uçakla Ukrayna’nın Harkov kentine getirildi. Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı. Koronavirüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedede 10 polis yaralandı.

KARANTİNAYA UYMAYANLARA 7 YIL HAPİS

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar Doğu Asya’yı ziyaret ettikten sonra İsrail’e dönen 50 kişinin kendi evlerinde 14 gün karantinada kalmaları yönündeki talimata uymadığının belirlendiği belirtildi. Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Doğu Asya ziyaretinden döndükten sonra kendi evlerinde 2 hafta karantinada kalmaları talimatını kasten ihlal edenlerin, 7 yıl hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Güney Kore’de Kovid-19 nedeniyle ilk can kaybı yaşanırken, 52 yeni korona virüsü vakası daha tespit edildi. Japonya’da ise görülen toplam vaka sayısı dün 739’a yükseldi.

450 YOLCU DAHA ÖZGÜR

Japonya’da karantinaya alınan Diamond Princess gemisinde çarşamba günü itibarıyla başlayan tahliye süreci dün de devam etti. Şimdiye dek 634 yolcu ve mürettebatında virüse rastlanan gemiyi 450 kişi terk etti. Tahliye edilen yolcuların 2 hafta süresince mecbur kalmadıkça evlerini terk etmemelerinin istendiği öğrenilirken, tahliye edildikten sonra öksürük ya da ateş gibi semptomlar gösterenlerden de işe ya da okula gitmekten kaçınmaları isteniyor. Gemi mürettebatının tahliyesi için de çalışmalar sürüyor.

KIRGIZİSTAN’DA VİZE BAŞVURULARI ASKIDA

Komşu ülkeler önlem almaya devam ediyor. Son olarak Kırgızistan Dışişleri Bakanı Nurlan Abdrakhmanov, Çin vatandaşları tarafından yapılan yeni başvuruların koronavirüsü şüphesiyle askıya alındığını açıkladı. Abdrakhmanov daha önce vize alan Çin vatandaşlarının ise ülkeye girişine izin verilmeye devam edileceğini aktardı.

PARALARI UÇAK YAPIP CAMDAN ATTILAR

Vuhan’da insanların umutlarını yitirdiğini gözler önüne seren yeni bir video ortaya çıktı. İnternette paylaşılan videoda evden çıkamadıkları için para harcayamayan halk, paralarını uçak yapıp camdan fırlatmaya başladı.

İPLE BAĞLANIP TEK SIRA KARANTİNAYA ALINDILAR

Çin’den gelen son görüntüler, virüsle mücadelenin insan haklarını aştığını gösteriyor. Sosyal medyadaki görüntülerde polis, virüs taşıdığından şüphelendiği kişileri birbirine bağlayarak gözaltına alıyor ve karantinaya götürüyor.