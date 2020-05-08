Koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi malzemeler Tunus'a gönderildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve COVID-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Tunus'a yardım malzelemeleri gönderildiği bilgisi verildi.
Açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.