Koronavirüs ilaçları SGK ödeme listesine alındı

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğin acil hal tanımı yeniden düzenlenerek, salgın hastalıklar da acil sağlık hizmeti kapsamına alındı. Salgın hastalıklar için ilave ücret alınmayacağı düzenlemesi yapıldı. Böylece özel sağlık kuruluşlarında tüm tanı, tedavi ve yoğun bakım hizmetleri ücretsiz hale getirildi.

Yeni tebliğle artık pandemi süresince koronavirüs ilaçları hastanelerce temin edilecek. İlaçlar aynı zamanda SGK'nın ödeme listesine de alındı.