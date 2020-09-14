Koronavirüs hastasının dağıttığı hayır yemeği sonrası köy karantinaya alındı

Tunceli'de koronavirüs hastası, ölen bir yakını için hayır yemeği vermesi nedeniyle köy karantina alınırken, kendisi ve muhtar hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA 'da yer alan habere göre; Tunceli Pertek'e bağlı bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen koronavirüs testi pozitif olan kişi, ölen yakını için hayır yemeği verdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yemeğe katıldıkları tespit edilen 10 kişiye, 31 bin 500 lira idari para cezası verilirken, yemeği veren kişi ve köy muhtarı hakkında soruşturma başlatıldı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "Hayır yemeğini düzenleyen ve yemeğe katılan 10 kişiye 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış (toplamda 10 kişiye 31 bin 500 TL), ayrıca hayır yemeğini düzenleyen kişi hakkında TCK’nın 195'inci maddesi gereğince adli işlem başlatılmıştır. Bahse konu köyün muhtarı hakkında ise gerekli soruşturma Pertek Kaymakamlığı'mızca başlatılmıştır" denildi.