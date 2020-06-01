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  3. Koronavirüs hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
01 Haziran 2020 Pazartesi 16:52 | Son Güncelleme:

Koronavirüs hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Koronavirüs hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi

Rusya'da yaşayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası Türk vatandaşı, durumu ağırlaşınca Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Adana'ya getirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Selahattin Uğur'un (36) yakınları durumu ağırlaşınca, Moskova Büyükelçiliği'ne başvurdu.

Uğur'un tedavisinin Adana'da yapılmasını isteyen yakınlarının talebi üzerine, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Türkiye'den Moskova'ya hareket etti.

Moskova'dan alınan Uğur, uçakla memleketine getirilip Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

(AA)


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