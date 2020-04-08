Koronavirüs hastalarına cepten takip

Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün 81 ilde görüldüğünü söyledi. “Her birimiz bu tehdit altındayız” diyen Koca, dayanışma içinde olmanın önemine işaret etti. “İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara ve İzmir gibi şehirler vaka sayısı yüksek olduğu için dikkat çekiyor” diyen Sağlık Bakanı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne de seslenerek şöyle dedi:

ŞEHİR ŞEHİR İZOLASYON

İzole kuralını artık şehir şehir uyguluyoruz. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı olarak yerine getirmelidir. Başka seçeneğin olmadığını söyleyebilirim.

YAŞ GÜVENCE DEĞİL

Virüs değişime uğramaktadır. Şu an her yaşta olağanüstü bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Artık genç yaşlarda hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence kavramı olarak tanımlanmamalıdır.

İLACA ERKEN BAŞLADIK

Test sayısı arttıkça pozitif vaka sayısı da artmaktadır. Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakımda devam ediyoruz. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ulaştırmayı başardık.

APLİKASYON GELİŞTİRİLDİ

Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Bunu kontrol altına almak zorundayız. Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Aplikasyon geliştirildi ve hastalarımız bunu indirmek zorundalar. Burada takip ve kendi durumlarını görebilecekleri sistem bir iki güne aktif olacak. Bu aplikasyonu indirdikten sonra hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerekli görüldüğünde emniyet kuvvetlerinin de devreye gireceği bir sistem bu.

YOĞUN BAKIM KAPASİTESİ

Türkiye’de (yoğun bakım doluluk oranı) diğer hastalar dahil yüzde 62-63’ü geçmedi. Günler içerisinde aritmetik artan dolulukla karşılaşılır. Bizde daha stabil giden artış oranın giderek düştüğü önümüzdeki bir iki haftanın önemli olduğunu gördüğümüz tabloyla karşı karşıyız.

KENTLERİN VAKA YOĞUNLUĞU HARİTASI ÇIKARILDI



Bakan Koca, Kovid-19 tanısı ile takip edilen hastaların Türkiye geneli tablosunu paylaştı. Koca, “İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak özellikle bu noktalarda yoğunluğun fazla olduğunu haritadan görmek mümkün” dedi.

ÖLÜM ORANINDAKİ ARTIŞ DÜŞÜYOR



• Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan ücret alamazlar. Eğer böyle bir durum olursa gerekeni yaparız.

• Dünyada sağlık altyapısı olan ülkelerden, hatta Avrupa’daki ülkelerden solunum cihazı olarak nüfusa oranla 2 kat daha fazla olan bir ülkeyiz.

• Almanya, ABD’de ölüm oranları artıyor bizde ise ölüm vakalarındaki artış hızının düşmeye başladığını görüyoruz.

• Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile Ankara Üniversitesi’nden Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardılar.

• Önümüzdeki günlerde hemşire alımı yapılacak.

CAN KAYBI 725 OLDU



Dün yapılan 20 bin 23 koronavirüs testinden 3 bin 892’sinin pozitif çıktı, 76 hasta yaşamını yitirdi, 256 hasta da iyileşti. Toplam test sayısı 222 bin 868 oldu, toplam vaka sayısı ise 34 bin 109’a ulaştı. Toplam vefat sayısı 725, toplam yoğun bakım hasta sayısı bin 474, toplam entübe sayısı 987, toplam iyileşen hasta sayısı da bin 582.

BÜTÜN İZİNLER İPTAL EDİLDİ



İstanbul için hazırlanan yeni koronavirüs tedbir paketi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla yayımlandı. Hazırlanan yeni tedbir paketine göre;

• Taşra teşkilatlarında görevli tabipler, İstanbul’a hiçbir mevzuat sınırlamasına tabii olmadan atanacak.

• Hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görev yapan personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek.

• İstanbul ilinde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle kurumlarına atamaları yapılacak.

• Doğum sonrası izni ve yurtdışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı.

• Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç, tüm yıllık izinler iptal edildi.