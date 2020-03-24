Koronavirüs gün gün belirtileri nelerdir? Koronavirüs belirtileri nedir, hangi semptomlar görülür?

Koronavirüs gün gün belirtileri nelerdir? vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan virüs salgının belirtileri her gün merak ediliyor. Koronavirüs belirtileri nedir, hangi semptomlar görülür? Solunum yolları ile bulaşan bu salgının öksürük, hapşırık ve yakın temas ile bulaşıldığı biliniyor. Tüm dünyada 14 bin kişinin öldüğü koronavirüs salgının belirtileri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS GÜN GÜN BELİRTİLERİ NEDİR?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.