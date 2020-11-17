17 Kasım 2020 Salı 13:58 | Son Güncelleme:
Koronavirüs etkisini artırıyor: Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yayılmaya devam ediyor. Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kızılelma köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.