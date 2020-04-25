Koronavirüs en çok ona yaradı: Servetini 160 kat artırdı

Yeni tip koronavirüs aşısı üzerinde çalışan Moderna şirketinde 5 milyon dolarlık hissesi olan akademisyen Timothy Springer, salgının ardından hisse değerini 800 milyon dolara çıkardı. Springer böylelikle servetini 160 kat artırmış oldu.



ŞİRKET İNSAN DENEYİNE BAŞLADI

ABD tarafından maddi destek verilen Moderna şirketi, geçtiğimiz günlerde insanlı deneylere başladı. Şirketin deney sürecinde başarılı ve hızlı bir ilerleme kaydetmesi borsadaki değerinde de büyük bir yükselişe neden oldu. Springer de bu yükselişten payını aldı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

ABD'nin en zengin akademisyenlerinden biri haline gelen Springer, 1999 yılında da bir girişimini Millennium Pharmaceuticals'a 100 milyon dolara satmasıyla gündeme gelmişti. Springer, 2018'de verdiği bir röportajda, "İhtiyaç duyduğumdan daha fazla servet edindim, daha fazlasına ihtiyacım olduğunu sanmıyorum" demişti.

SPRINGER VE MODERNA

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde immünolog olan Springer, en iyi ilk integrinleri ve hücreler arası adezyon moleküllerini keşfetmesi ve bu moleküllerin bağışıklık sisteminde nasıl işlev gösterdiğini gösterme konusundaki öncü çalışmaları ile tanınıyor.

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna'nın hisse değeri, şirketin Kovid-19 karşı aşı üretme girişimleriyle bu yıl yüzde 152 artış kaydetti. Moderna, söz konusu aşıyı insanlar üzerinde de denemeye başlayan dünya genelinde birkaç şirketten biri.