Koronavirüs Bilim Kurulu vatandaşları uyardı: Panik salgınına kapılmayalım

BÜLENT ŞANLIKAN



Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri AKŞAM’a konuştu. Her biri dalında uzman olan hocaların ortak aklı ise “Panik salgınına neden olmayalım” oldu:

Prof. Dr. Recep Öztürk: “Türkiye’ye gelen vaka Avrupa’dan. Türkiye vaka tespitinde çok hassas. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve bakanlığın bütün birimlerinin nasıl çalıştığı ortada. Kurulda dünyadaki gelişmeler başından itibaren takip ediliyor, tedbirler alınıyor. Sosyal medyada abartılı ve gerçek olmayan bilgiler dolanıyor. Bunlara itibar etmeyelim. Biz her şeyden önce paniği yönetmeliyiz, tedbirimizi almalıyız. En büyük zararı kişisel panik ve başkalarını paniğe sürüklemekten çekeriz. Panik salgınına neden olmayalım.”

ÇOCUKLAR DAHA GÜVENDE



Prof. Dr. Tevfik Özlü: “Çocuklar bu hastalıkta daha dirençli. Koronavirüs hemen hemen 10 yaşın altında ölüme hiç neden olmadı. Ama çocuklar okul ve kreş gibi toplu alanlarda bulundukları için hastalığı bulaştırma açısından büyük rol oy oynayabilirler. Kendileri çok hasta olmasa bile evde annesine, babasına, nenesine ya da dedesine bulaştırabilir. Bu bakımdan çocukların hastalanmaması için temizliklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor.”

Prof. Dr. Akın Kaya: “Bakanlığın açıklaması ve önerilerine herkesin uyması ve panik havasının yaratılmaması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı aşama aşama korunma kurallarını ve planlarını açıklayacaktır. ”

AZ TEMAS, AZ BULAŞMA



Prof. Dr. Hasan Tezer: “Burnu akarsa, öksürürse, ateşi çıkarsa yurtdışı hikayesi varsa, maskesini takıp sağlık kuruluşuna gidecek ve izole edilecek. Şu an tek bir vaka bildirildi. Olabilecek bütün senaryoları masaya yatırıyoruz. Teması ne kadar azaltırsanız hastalık da daha az görülecektir.